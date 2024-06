En direct

19:06 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,05% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,37% à Rueil-Malmaison, contre 38,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Rueil-Malmaison : les 38,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 41,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Rueil-Malmaison ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens. À Rueil-Malmaison, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 9,01% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 8,93% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rueil-Malmaison Avec 8,93%, c'est un résultat décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Rueil-Malmaison au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,51% et 19,63% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 19,93% contre 80,07%. Avec 6,76%, le RN sera devancé par la suite par les 40,02% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Rueil-Malmaison lors des dernières élections des députés européens, avec 38,24% des votes. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 15,06% dans la localité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 12,84%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Rueil-Malmaison : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Rueil-Malmaison est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 43,47% de cadres pour 78 186 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 8 227 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 44 546 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,04 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 7 523 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,35%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 4483,56 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, à Rueil-Malmaison, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Rueil-Malmaison Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des élections antérieures ? A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 30 604 personnes en âge de voter à Rueil-Malmaison, 44,22% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 51,28% pour les élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Les européennes à Rueil-Malmaison sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans nul doute l'ampleur de la participation à Rueil-Malmaison. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,87% au premier tour. Au second tour, 48,71% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Rueil-Malmaison ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,99% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 24,69% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.