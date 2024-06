En direct

19:11 - À Bouillante, quels reports de voix à gauche ce soir ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait obtenu 33,1% à Bouillante, contre 9,09% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Bouillante. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 50,86% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bouillante pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces européennes 2024. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Bouillante. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Bouillante ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Bouillante lors du premier tour de la présidentielle, avec 58,22%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 15,55%. Elle retournera la tendance au second avec 56,75% contre 43,25% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Bouillante en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 50,86% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? À Bouillante, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 33,1% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 14,63% et Manon Aubry avec 10,65%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bouillante et leurs implications électorales Dans la ville de Bouillante, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 33,67% et une densité de population de 167 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 14 567 euros par an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (35,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (12,19%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Bouillante mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,25% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Bouillante : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 12,51% au sein de Bouillante (Guadeloupe). Le taux de participation était de 7,25% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Bouillante À Bouillante, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement la participation. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 55,8% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 59,48% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 78,29% au premier tour. Au deuxième tour, 84,41% des votants ne se sont pas déplacés. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?