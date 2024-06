En direct

19:12 - Les suffrages de la Nupes font envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 13,87% à Pointe-Noire, contre 15,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Pointe-Noire. C'est cependant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 53,59% des bulletins. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Pointe-Noire ? À Pointe-Noire, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,49% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Rassemblement à Pointe-Noire ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Pointe-Noire avec 20,49% contre 56,74% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 74,78% contre 25,22% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Pointe-Noire par la suite, lors des législatives, avec 15,83% au premier tour, contre 53,59% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Pointe-Noire, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Pointe-Noire il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 22% des votes, soit 130 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 15,74% et Raphaël Glucksmann à 13,87%.

11:45 - Pointe-Noire : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des européennes, Pointe-Noire fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 888 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 681 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (41,36 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 13,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 196 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 35,13%, synonyme d'une situation économique fragile. À Pointe-Noire, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pointe-Noire ? L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 718 inscrits sur les listes électorales à Pointe-Noire, 89,36% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 92,91% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Pointe-Noire sont lancées L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Pointe-Noire. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 24,89% au premier tour et seulement 28,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Pointe-Noire ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 42,73% des votants de la commune. La participation était de 38,4% au premier tour, c'est-à-dire 2 563 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.