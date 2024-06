La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,16% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,29% à Francheville, contre 31,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Francheville ?

Les intentions de vote dessinent une liste Bardella à environ un tiers des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Logiquement, cette dynamique doit le pousser à 21% à Francheville, soit dix points de plus également que ses 11,91% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.