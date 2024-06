En direct

19:07 - Au Bouscat, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 7,27% au Bouscat, contre 32,63% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des élections législatives. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Bouscat, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,81% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Que vont choisir les habitants du Bouscat ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens 2024 localement. On note que Le Bouscat fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 13,05% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 12,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance au Bouscat ? Dans les isoloirs du Bouscat, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 12,5%, la représentante de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,05% et 17,74% des votes. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 74,86% contre 25,14% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 10,46%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 40,62% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau au Bouscat Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Bouscat lors des dernières élections des eurodéputés, avec 32,63% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 15,62% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 13,05%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes au Bouscat La démographie et le profil socio-économique du Bouscat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 4491 hab par km² et 46,54% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 9,91% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,36%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,92%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,15%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Bouscat, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Le Bouscat : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, 45,71% des électeurs du Bouscat (Gironde) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,86% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes au Bouscat ? Le taux d'abstention sera indéniablement un facteur décisif du scrutin européen au Bouscat. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,97% au premier tour. Au second tour, 50,59% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Bouscat ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,75% des électeurs de la ville. La participation était de 75,25% au second tour, ce qui représentait 13 660 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.