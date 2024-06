Résultat des européennes à Bordeaux : les infos clés

Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 8,52% contre 33,51% pour Emmanuel Macron et 29,06% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 80,06% contre 19,94% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,74% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 39,24% des voix. Bordeaux optera d'ailleurs pour des candidats Ensemble ! Au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 50,09%.

16:19 - Comment la composition démographique de Bordeaux façonne les résultats électoraux ?

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Bordeaux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29,69% de cadres pour 261 804 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 39 013 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (55,12 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Bordeaux incarne une communauté diversifiée, avec ses 25 483 résidents étrangers, soit 9,81% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1115,39 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bordeaux, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.