En direct

19:08 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Bry-sur-Marne ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,51% à Bry-sur-Marne, contre 32,79% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bry-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,02% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Bry-sur-Marne, entre les 32,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Bry-sur-Marne avant les européennes À Bry-sur-Marne, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,14% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,14% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Avec 12,14%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Bry-sur-Marne au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,24% et 20,16% des votes. Le second tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 75,27% contre 24,73% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,64%, alors que les candidats LREM obtiendront 33,00% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux élections européennes de l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen achevait l'élection troisième, avec 13,14%, contre Nathalie Loiseau avec 32,79% et Yannick Jadot avec 16,36%.

11:45 - Élections européennes à Bry-sur-Marne : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bry-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 36,44% de cadres pour 17 400 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 524 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 694 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (74,59 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 1 614 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,4%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 44 602 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Bry-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Bry-sur-Marne : les chiffres clés Au fil des dernières années, les 17 720 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 6 297 personnes habilitées à participer à une élection à Bry-sur-Marne avaient pris part à l'élection (soit 55,95%). La participation était de 46,5% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Abstention à Bry-sur-Marne : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bry-sur-Marne, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,57% au premier tour et seulement 53,39% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 224 personnes en âge de voter dans la ville, 75,13% avaient pris part au vote. La participation était de 79,93% au premier tour, c'est-à-dire 8 971 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.