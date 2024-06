En direct

19:06 - Les supporters de la Nupes observés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections du Parlement à Champigny-sur-Marne, la Nupes avait en effet rassemblé 44,93% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la ville, soit plus que son score national. Une percée à compléter avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (40,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 3,87% pour Fabien Roussel et 0,92% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,57% à Champigny-sur-Marne, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Champigny-sur-Marne, un favori aux européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Champigny-sur-Marne semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour le scrutin européen Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 12,86% contre 23,73% pour Emmanuel Macron et 40,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 71,78% contre 28,22% pour Le Pen. Avec 11,24%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 44,93% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. Un résultat établi sur l'ensemble des votants, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Champigny-sur-Marne, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des dernières élections européennes à Champigny-sur-Marne était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,09% des votes, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,32% et Jordan Bardella avec 14,69%.

11:45 - Les données démographiques de Champigny-sur-Marne révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Champigny-sur-Marne sur les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,54% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 812 euros par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 17 563 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 20,87% et d'une population immigrée de 25,69% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,68% à Champigny-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Champigny-sur-Marne Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Champigny-sur-Marne, 73,14% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 17 822 inscrits sur les listes électorales à Champigny-sur-Marne, 58,78% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 64,77% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Champigny-sur-Marne : la participation en question À Champigny-sur-Marne, l'un des facteurs principaux des européennes 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 59,27% au premier tour. Au second tour, 58,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 42 977 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 37,32% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 29,83% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.