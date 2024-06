En direct

19:07 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes à Villiers-sur-Marne ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villiers-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,75% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,76% à Villiers-sur-Marne, contre 24,16% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Villiers-sur-Marne ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Villiers-sur-Marne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 16,37% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 13,6% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant le scrutin Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33,95% et Emmanuel Macron avec 27,85% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Villiers-sur-Marne. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 13,6%. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 72,23% contre 27,77% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 12,69%, alors que les candidats Nupes réuniront 37,75% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Villiers-sur-Marne, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Villiers-sur-Marne lors des européennes précédentes, avec 24,16% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,54% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,37%.

11:45 - Dynamique électorale à Villiers-sur-Marne : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Villiers-sur-Marne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24,84% de cadres pour 30 669 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 2 126 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (70,09 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 4 766 résidents étrangers, Villiers-sur-Marne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1774,62 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Villiers-sur-Marne, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Villiers-sur-Marne Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 47,9% au sein de Villiers-sur-Marne. La participation était de 39,37% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Villiers-sur-Marne, 73,59% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Villiers-sur-Marne pour les européennes À Villiers-sur-Marne, la participation sera incontestablement l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,58% au premier tour. Au second tour, 54,71% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 30,1% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,86% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.