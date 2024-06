En direct

19:07 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Neuilly-sur-Marne ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 8,66% à Neuilly-sur-Marne, contre 19,26% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Neuilly-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,91% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (10,14% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,34% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,66% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Neuilly-sur-Marne ? La fraction d'électeurs de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections européennes 2024 localement, comme dans le reste de la France. À Neuilly-sur-Marne, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,26% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,3% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Neuilly-sur-Marne plutôt favorables à Macron il y a deux ans Dans les bureaux de vote de Neuilly-sur-Marne, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 15,3%, la candidate était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 41,29% et 24,01% des voix. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 67,81% contre 32,19% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,29%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 37,91% des voix. Neuilly-sur-Marne choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 60,94%.

12:45 - 19,26% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Neuilly-sur-Marne Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Neuilly-sur-Marne lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 19,26% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 18,26% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,34%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Neuilly-sur-Marne aux européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Neuilly-sur-Marne est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 37 531 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 569 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 369 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 42 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 16,45 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Neuilly-sur-Marne forme une communauté diversifiée, avec ses 7 996 résidents étrangers, soit 21,89% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 46,15% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 207,80 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Neuilly-sur-Marne, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Neuilly-sur-Marne : un regard approfondi Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 7 869 personnes en âge de voter à Neuilly-sur-Marne, 42,26% étaient allées voter. La participation était de 32,42% lors des européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Neuilly-sur-Marne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Neuilly-sur-Marne, l'un des critères forts de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,73% au premier tour et seulement 60,85% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 35,62% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 28,04% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.