19:07 - Les 25,92% de la Nupes observés La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,92% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 6,33% au Perreux-sur-Marne, contre 30,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national au Perreux-sur-Marne avant les européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Perreux-sur-Marne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Des tendances à retenir La commune du Perreux-sur-Marne avait opté pour Marine Le Pen à 11,1% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 36,17% et 20,96% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 76,33% contre 23,67% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,4%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 30,73% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était largement défait aux européennes localement. La tête de liste RN achevait l'élection troisième, avec 12,31%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,23% et Yannick Jadot avec 18,28%.

11:45 - Élections européennes au Perreux-sur-Marne : un éclairage démographique A la mi-journée des élections européennes, Le Perreux-sur-Marne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 38,54% de cadres pour 34 213 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 3 304 entreprises, Le Perreux-sur-Marne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (68,41 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Le Perreux-sur-Marne abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 447 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 971 euros par an, la commune vise plus de prospérité. Au Perreux-sur-Marne, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes au Perreux-sur-Marne Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 12 455 inscrits sur les listes électorales au Perreux-sur-Marne, 53,01% avaient participé à l'élection. La participation était de 45,62% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes au Perreux-sur-Marne Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes au Perreux-sur-Marne ? Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,72% au premier tour. Au second tour, 49,51% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 23 853 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 22,84% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,46% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.