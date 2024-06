En direct

19:12 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Buc ? Une autre source de doute qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,62% des bulletins dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,38% à Buc, contre 36,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (2,3% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (17,59% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,99% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Buc, une liste Bardella favorite ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette européenne. À Buc, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 9,22% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,89% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que dessinent les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Ce sont Emmanuel Macron avec 38,61% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,47% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle en 2022 à Buc. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 9,89%. Le second tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 75,79% contre 24,21% pour Le Pen. Avec 7,44%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 37,64% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 36,14% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Buc Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à Buc était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,81% des voix, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 17,59% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 36,14%, vainqueure ici même.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Buc La structure démographique et socio-économique de Buc détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,89%. En outre, le taux de familles propriétaires (63,45%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 53,47%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,87% et d'une population étrangère de 7,08% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,3% à Buc, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Buc ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Durant les européennes de 2019, parmi les 2 778 personnes en âge de voter à Buc, 35,96% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 44,47% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Buc Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Buc, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 18,53% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,22% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 36,84% au premier tour et seulement 40,83% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?