En direct

19:10 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,08% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,18% à Jouy-en-Josas, contre 38,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 38,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,74% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Jouy-en-Josas ? Les enquêtes d'opinion prédisent une liste RN à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette tendance doit l'approcher de 17% à Jouy-en-Josas, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les électeurs de Jouy-en-Josas plutôt pour Le Pen à la présidentielle Avec 8,43%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Jouy-en-Josas au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 42,12% et 14,92% des voix. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 79,62% contre 20,38% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Jouy-en-Josas, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 38,74%, alors que le RN sera derrière à 5,64%. Jouy-en-Josas optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 69,89%.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes élections européennes à Jouy-en-Josas plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 12,48% des voix, troisième, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 17,91% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 38,41%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Jouy-en-Josas : ce qu'il faut retenir À Jouy-en-Josas, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec un taux de chômage de 8,94% et une densité de population de 819 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 48,41%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,39% et d'une population étrangère de 15,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 22,38% à Jouy-en-Josas, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Jouy-en-Josas : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Jouy-en-Josas, 56,62% des habitants avaient voté. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 62,7% des personnes en capacité de voter à Jouy-en-Josas avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 57,47% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Jouy-en-Josas : scrutin en cours L'un des facteurs clés du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation à Jouy-en-Josas. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 38,78% au premier tour. Au deuxième tour, 42,74% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Jouy-en-Josas ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 997 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 16,13% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,9% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.