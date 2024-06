Résultat des européennes aux Loges-en-Josas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont choisir les supporters de la droite aux Loges-en-Josas ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe pour ces élections du Parlement européen, localement, comme dans le reste de la France. Aux Loges-en-Josas, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 8,52% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 7,3% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits des Loges-en-Josas penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 7,3% contre 42,17% pour Emmanuel Macron et 12,58% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 78,6% contre 21,4% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des élections législatives, Les Loges-en-Josas, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 32,17%, alors que le RN sera derrière à 5,32%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait vécu une petite dérouillée aux européennes aux Loges-en-Josas. Le candidat RN se classait loin derrière, avec 8,52%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 36,9% et Yannick Jadot avec 17,3%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi aux Loges-en-Josas Dans la ville des Loges-en-Josas, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec 43,25% de population active et une densité de population de 599 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,63% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 55,03%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,60% et d'une population immigrée de 9,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,67% aux Loges-en-Josas, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes aux Loges-en-Josas : ce qu'il faut savoir Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Durant les dernières élections européennes, 63,95% des personnes en âge de participer à une élection aux Loges-en-Josas avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 58,01% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. Aux Loges-en-Josas, 57,87% des votants avaient voté.

09:30 - Abstention aux Loges-en-Josas : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin, lors des européennes aux Loges-en-Josas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat est susceptible de faire augmenter la participation aux Loges-en-Josas. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 303 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,03% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,41% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,23% au premier tour et seulement 42,59% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes aux Loges-en-Josas ?