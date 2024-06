En direct

19:06 - À Versailles, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie L'autre incertitude de ces européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la Nupes avait enregistré 17,37% des suffrages si on compte l'ensemble des électeurs des 2 découpant la ville. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,33% à Versailles, contre 29,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Versailles lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces européennes 2024. À Versailles, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 12,19% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 8,59% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Versailles ? Versailles avait offert à Marine Le Pen 8,59% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Éric Zemmour avaient doublé la fille de Jean-Marie Le Pen avec 33,05% et 18,48% des voix. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 69,32% contre 30,68% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,83% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LREM obtiendront 32,25% des voix. Versailles optera d'ailleurs pour des candidats La République en Marche au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 70,91%.

12:45 - À Versailles, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Versailles, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,65% des votes. La gagnante devançait la liste de François-Xavier Bellamy avec 27,67%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,19%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Versailles : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Versailles exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,96% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 46,93% de population active et une densité de population de 3276 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage important de cadres, atteignant 46,31%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,02% et d'une population étrangère de 8,12% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,62% à Versailles, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Versailles Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,25% dans la commune de Versailles, à comparer avec un taux d'abstention de 46,73% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Participation à Versailles : les leçons des précédentes élections L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'abstention à Versailles. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 19,78% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,38% au premier tour et seulement 48,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Versailles ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des Français est capable de pousser les électeurs de Versailles (78000) à ne pas rester chez eux.