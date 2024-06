En direct

19:07 - Qui vont désigner les supporters de la Nupes à Bourg-la-Reine ? La gauche unie aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives à Bourg-la-Reine, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,14% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 7,32% à Bourg-la-Reine, contre 33,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Bourg-la-Reine ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Bourg-la-Reine, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 7,54% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 6,58% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Chez les électeurs de Bourg-la-Reine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec seulement 6,58%, la cheffe du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 37,14% et 24,38% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 16,71% contre 83,29%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,99%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 31,58% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des élections européennes 2019 à Bourg-la-Reine Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours logique au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bourg-la-Reine lors des européennes précédentes, avec 33,85% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,77% dans la localité. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 11,7%.

11:45 - Dynamique électorale à Bourg-la-Reine : une analyse socio-démographique A la mi-journée des européennes, Bourg-la-Reine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 51,6% de cadres supérieurs pour 20 810 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 864 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,29 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 461 résidents étrangers, soit 11,73% de la population, contribue à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1320,08 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bourg-la-Reine, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Bourg-la-Reine : quelles tendances ? Au cours des dernières années, les 21 116 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, parmi les 8 359 personnes en âge de voter à Bourg-la-Reine, 37,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 44,33% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Bourg-la-Reine Ce 9 juin, lors des européennes à Bourg-la-Reine, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,06% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 77,31% au deuxième tour, ce qui représentait 10 463 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Bourg-la-Reine .