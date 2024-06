En direct

19:07 - À l'Haÿ-les-Roses, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à l'Haÿ-les-Roses, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,62% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,85% à l'Haÿ-les-Roses, contre 27,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à l'Haÿ-les-Roses lors des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, L'Haÿ-les-Roses semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les inscrits de l'Haÿ-les-Roses plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Les habitants de l'Haÿ-les-Roses avaient opté pour Marine Le Pen à 10,85% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la patronne du RN avec respectivement 32,46% et 30,2% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 23,44% contre 76,56%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,09%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 35,62% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? À l'Haÿ-les-Roses, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,25% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,7%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,97%.

11:45 - Comment la composition démographique de l'Haÿ-les-Roses façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, L'Haÿ-les-Roses fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25,99% de cadres pour 31 392 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 1 979 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (30,39 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 5 303 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 46,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1248,05 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À l'Haÿ-les-Roses, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à l'Haÿ-les-Roses Au fil des dernières années, les 31 603 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 9 526 inscrits sur les listes électorales à l'Haÿ-les-Roses, 49,25% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 57,39% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les européennes sont lancées à l'Haÿ-les-Roses : scrutin en cours L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à l'Haÿ-les-Roses. L'inflation serait par exemple susceptible de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de l'Haÿ-les-Roses. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 31,31% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,39% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,4% au premier tour. Au second tour, 50,49% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à l'Haÿ-les-Roses ?