En direct

19:06 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,86% à Villejuif, contre 20,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villejuif, le binôme Nupes avait en effet accumulé 49,11% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Villejuif, entre les 20,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,63% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,63% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Villejuif, une liste RN favorite ? A noter : Villejuif fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 12,59% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Avec 10,15%, c'est un résultat insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Villejuif au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La candidate était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 42,82% et 23,63% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 76,33% contre 23,67% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 8,75%, le RN sera distancé par la suite par les 49,11% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Villejuif, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,19% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 16,98%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,59%.

11:45 - Villejuif et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence les habitants de Villejuif exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 48,9% de population active et une densité de population de 10610 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 14,97% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2590,8 €/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 13 705 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,03% et d'une population étrangère de 18,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 9,35% à Villejuif, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Villejuif : retour sur la participation aux dernières européennes L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 44,53% au niveau de Villejuif. Le taux de participation était de 36,38% en 2014. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Villejuif, 70,51% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Villejuif : quel sera le taux d'abstention ? L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement la participation à Villejuif. Le conflit armé entre la Palestine et Israël serait par exemple en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens de Villejuif (94800). A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 30 738 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,13% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 35,3% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,72% au premier tour. Au second tour, 57,29% des citoyens ne se sont pas déplacés.