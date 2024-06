En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Caluire-et-Cuire, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Caluire-et-Cuire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,35% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,17% à Caluire-et-Cuire, contre 30,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Que vont décider les électeurs de Caluire-et-Cuire ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. Enseignement clé pour ce dimanche : Caluire-et-Cuire fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,1% lors du vote européen et Marine Le Pen 11,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Caluire-et-Cuire Ce sont Emmanuel Macron avec 36,75% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,58% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Caluire-et-Cuire. Marine Le Pen ne récoltait que 11,69%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 75,76% contre 24,24% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des législatives, Caluire-et-Cuire, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 31,56%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 9,01%. Caluire-et-Cuire se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 62,44%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Caluire-et-Cuire Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? À Caluire-et-Cuire, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,89% des voix. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,67%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,71%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Caluire-et-Cuire A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Caluire-et-Cuire fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29,39% de cadres pour 43 572 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 4 317 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,45 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 2 883 résidents étrangers, représentant 6,65% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 39,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 948,14 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Caluire-et-Cuire, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Caluire-et-Cuire : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Caluire-et-Cuire, 68,25% des votants n'avaient pas voté. Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? Au moment des précédentes élections européennes, 44,93% des personnes habilitées à participer à une élection à Caluire-et-Cuire avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 51,87% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Caluire-et-Cuire : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Caluire-et-Cuire ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,91% au premier tour et seulement 51,53% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, sur les 30 438 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 77,83% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 73,63% au deuxième tour, c'est-à-dire 22 417 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.