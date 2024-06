En direct

19:12 - À Sathonay-Camp, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,32% à Sathonay-Camp, contre 21,45% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sathonay-Camp, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,97% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Sathonay-Camp, entre les 21,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,5% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Sathonay-Camp ? Le résultat en faveur du RN va être le déterminant localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sathonay-Camp semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sathonay-Camp Sathonay-Camp avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,76%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 26,3% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,69% contre 57,31%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 18,64% au premier tour, contre 26,59% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Sathonay-Camp, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - À Sathonay-Camp, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sathonay-Camp, avec 24,2%, soit 414 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,45% et Yannick Jadot à 17,65%.

11:45 - Sathonay-Camp : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Sathonay-Camp révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 7,9% et une densité de population de 2902 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 307 €/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 100 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,73%) et le nombre de résidences HLM (23,04% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sathonay-Camp mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sathonay-Camp ? Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 6 922 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 1 762 personnes habilitées à voter à Sathonay-Camp avaient pris part à l'élection (soit 47,35%). La participation était de 41,4% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Sathonay-Camp : quel sera le taux de participation ? Le taux de participation sera sans nul doute l'un des critères importants de ce scrutin européen à Sathonay-Camp. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,04% au premier tour. Au second tour, 53,39% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Sathonay-Camp ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,68% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,67% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.