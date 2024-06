En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Villeurbanne convoité à gauche Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villeurbanne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 8,15% à Villeurbanne, contre 22,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Villeurbanne pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villeurbanne semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à Villeurbanne ? Dans les bureaux de vote de Villeurbanne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 11,75%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 37,88% et 25,83% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 75,98% contre 24,02% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des législatives, Villeurbanne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 41,30%, alors que le RN sera derrière à 10,8%. Villeurbanne se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,54%.

12:45 - 22,87% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Villeurbanne Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes de l'époque à Villeurbanne. Le candidat terminait troisième, avec 14,57%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 22,87% et Yannick Jadot avec 20,23%.

11:45 - Dynamique électorale à Villeurbanne : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Villeurbanne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 156 928 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 14 993 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (54,74 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 21 217 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 19,03%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 41,18% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 316,72 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Villeurbanne, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villeurbanne ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Villeurbanne, 76,44% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, sur les 36 710 inscrits sur les listes électorales à Villeurbanne, 55,75% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 63,09% lors des européennes de 2014.

09:30 - Election à Villeurbanne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Villeurbanne. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,6% au premier tour et seulement 56,71% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 88 484 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,71% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 34,85% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.