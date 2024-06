En direct

19:11 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait obtenu 4,82% à Fontaines-sur-Saône, contre 28% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Fontaines-sur-Saône, le binôme Nupes avait en effet glané 25,14% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,19% pour Yannick Jadot, 1,38% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Fontaines-sur-Saône ? À Fontaines-sur-Saône, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,58% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 17,35% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Fontaines-sur-Saône ? Ce sont Emmanuel Macron avec 34,73% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,9% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Fontaines-sur-Saône. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 17,35%. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 68,67% contre 31,33% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,89%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 35,47% des voix. Fontaines-sur-Saône optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 62,72%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Fontaines-sur-Saône était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 28% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,58% et Yannick Jadot avec 16,72%.

11:45 - Fontaines-sur-Saône : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Fontaines-sur-Saône se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 047 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 607 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,23 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Fontaines-sur-Saône abrite une communauté diversifiée, avec ses 408 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,21%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2773,62 euros par mois. En somme, à Fontaines-sur-Saône, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Fontaines-sur-Saône : retour sur la participation aux dernières élections européennes Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 7 137 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,07% des personnes aptes à voter à Fontaines-sur-Saône s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 42,05% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Fontaines-sur-Saône : scrutin en cours L'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention à Fontaines-sur-Saône. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,58% au sein de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,13% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,99% au premier tour. Au second tour, 55,39% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Fontaines-sur-Saône ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Fontaines-sur-Saône (69270).