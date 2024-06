En direct

19:08 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Carrières-sous-Poissy pour ces élections européennes 2024 ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 6,04% à Carrières-sous-Poissy, contre 25,77% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des élections législatives. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Carrières-sous-Poissy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,65% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (39,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 1,21% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Carrières-sous-Poissy, entre les 25,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,58% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Carrières-sous-Poissy Enseignement clé pour ce dimanche : Carrières-sous-Poissy compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,1% lors du vote européen et Marine Le Pen 14,01% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Carrières-sous-Poissy plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Les habitants de Carrières-sous-Poissy avaient opté pour Marine Le Pen à 14,01% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec 39,48% et 27,24% des voix. Le second round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 72,14% contre 27,86% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11,43%, alors que les candidats Nupes cumuleront 40,65% des voix. Carrières-sous-Poissy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 56,49%.

12:45 - 25,77% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Carrières-sous-Poissy Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella glanant 17,1% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 25,77%.

11:45 - Les données démographiques de Carrières-sous-Poissy révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Carrières-sous-Poissy peuvent-ils impacter les résultats des européennes ? Dans l'agglomération, 23,81% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 14,79% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (73,2%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 883 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 18,71% et d'une population immigrée de 24,49% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Carrières-sous-Poissy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,37% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Elections européennes à Carrières-sous-Poissy : état des lieux de l'abstention Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 41,43% des inscrits sur les listes électorales de Carrières-sous-Poissy, à comparer avec un taux de participation de 32,00% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Carrières-sous-Poissy, 76,8% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Carrières-sous-Poissy : les européennes débutent Ce dimanche, lors des européennes à Carrières-sous-Poissy, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,81% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 65,51% au second tour, ce qui représentait 6 371 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,48% au premier tour et seulement 39,96% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre entre Israël et la Palestine, seraient de nature à ramener les citoyens de Carrières-sous-Poissy dans les bureaux de vote.