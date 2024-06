Résultat des européennes à Médan : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 12,06% contre 43,38% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,16% contre 74,84%. Le RN ratait aussi la première marche à Médan un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 7,65% au premier tour, contre 45,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Médan, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Médan

Comment la population de Médan peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,85%. De plus, le taux de familles propriétaires (84,79%) souligne l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,84%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,43% et d'une population immigrée de 9,98% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 9,02% à Médan, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.