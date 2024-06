En direct

19:07 - À Chatou, quel candidat vont retenir les supporters de la gauche ? L'autre question qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 21,56% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,82% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 5% à Chatou, contre 37,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont adopter les supporters de la droite à Chatou ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection européenne 2024. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chatou semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Le RN en première position à Chatou lors de la présidentielle 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 41,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,5% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Chatou. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 9,73%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 21,7% contre 78,3%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,66%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 43,83% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Chatou, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 37,4% des votes. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,1%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 13,66%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Chatou Dans la commune de Chatou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 6113 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,2%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, représentant 43,9%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,52% et d'une population immigrée de 14,58% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,78% à Chatou, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Chatou Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Chatou, 63,98% des votants n'avaient pas voté. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2019, lors des européennes, sur les 11 706 inscrits sur les listes électorales à Chatou, 42,7% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 50,44% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chatou pour les européennes L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement la participation à Chatou. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les tarifs du quotidien pourraient potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation à Chatou. Au second tour de la présidentielle, parmi les 20 433 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,31% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,86% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,69% au premier tour. Au second tour, 47,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Chatou ?