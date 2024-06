En direct

19:06 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Nanterre pour ces élections européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 6,5% à Nanterre, contre 23,73% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Nanterre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 44,67% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Nanterre pour les candidats RN ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Nanterre semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage RN à Nanterre ? La ville de Nanterre avait offert à Marine Le Pen 9,38% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 47,04% et 24,36% des suffrages. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 78,32% contre 21,68% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 9,49%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 44,67% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Nanterre, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Nanterre était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 11,7% des bulletins, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 15,82% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,73%, gagnante sur place.

11:45 - Les défis socio-économiques de Nanterre et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Nanterre révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Avec 51,1% de population active et une densité de population de 7690 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,66% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux important de cadres, représentant 26,49%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 19,38% et d'une population immigrée de 26,23% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,88% à Nanterre, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Elections européennes précédentes à Nanterre : retour sur la participation électorale Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Nanterre, 74,84% des habitants avaient voté. L'étude des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux de participation représentait 43,64% au sein de Nanterre. La participation était de 36,44% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Nanterre : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Nanterre, l'un des critères forts de ces européennes sera indéniablement le taux de participation. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,63% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 36,11% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,49% au premier tour. Au deuxième tour, 56,77% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Nanterre.