En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 35,15% à Montesson, contre 5,76% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montesson, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,95% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (2,66% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15,38% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,63% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Montesson, entre les 35,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,82% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Montesson pour les candidats RN ? Si au niveau national, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 20% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Montesson plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 12,41%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Montesson au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,83% et 17,12% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 24,58% contre 75,42%. Au premier tour des législatives, Montesson, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 40,82%, alors que le RN sera distancé à 8,84%. Montesson choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 68,07%.

12:45 - 35,15% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Montesson Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des dernières européennes à Montesson plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 11,71% des suffrages, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 15,38% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 35,15%, vainqueure sur place.

11:45 - Comment la composition démographique de Montesson façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des européennes, Montesson regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36,31% de cadres supérieurs pour 14 511 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 1 384 entreprises, Montesson se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 18,94 % des résidents sont des enfants, et 21,75 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 1 424 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 33,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 6,53 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Montesson contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - À Montesson, quelle participation aux européennes ? Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Au cours des scrutins européens passés, les 14 740 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,06% dans la commune de Montesson, à comparer avec une abstention de 51,03% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montesson pour les européennes À Montesson, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 10 401 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,28% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,31% au deuxième tour, c'est-à-dire 8 046 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages est par exemple capable de ramener les électeurs de Montesson (78360) dans les isoloirs.