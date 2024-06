En direct

19:06 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 10,94% à Fort-de-France, contre 18,22% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Fort-de-France. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 61,54% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Fort-de-France ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes sera très observé. Indicateur clé pour ce dimanche : Fort-de-France compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 13,93% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Fort-de-France ? Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 11,33% contre 16,17% pour Emmanuel Macron et 54,82% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pourtant bien elle qui remportait finalement l'élection, avec 57,8%, devant le président sortant à 42,2% au second tour. Au premier tour des élections législatives, Fort-de-France, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Divers gauche l'emporter avec 61,54%, alors que le RN sera distancé à 3,42%. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Fort-de-France Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 18,22%, contre 13,93% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Fort-de-France, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Fort-de-France se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 74 921 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 12 489 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 54 494 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (52,87 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Fort-de-France incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 743 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2261,9 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 22,44%, révélant une situation économique mitigée. En somme, à Fort-de-France, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Fort-de-France : les chiffres clés La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Fort-de-France, 67,08% des habitants avaient voté. L'observation des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, 15,27% des électeurs de Fort-de-France (Martinique) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 10,47% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Fort-de-France : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Fort-de-France ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 43,91% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 42,31% au premier tour, soit 25 502 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 21,21% au premier tour et seulement 23,84% au second tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle sont susceptibles d'inciter les citoyens de Fort-de-France à ne pas rester chez eux.