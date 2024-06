En direct

19:23 - À Bouray-sur-Juine, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 4,35% à Bouray-sur-Juine, contre 22,44% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bouray-sur-Juine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,6% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,53% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Bouray-sur-Juine, entre les 22,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Bouray-sur-Juine, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant pour cette européenne 2024 localement. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Bouray-sur-Juine. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Bouray-sur-Juine ? Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 21,17% contre 28,15% pour Emmanuel Macron et 22,29% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 57,18% contre 42,82% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,83%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,60% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 20,56%, Jordan Bardella avait été distancé à l'issue des européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,44% des votes.

11:45 - Bouray-sur-Juine et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Bouray-sur-Juine, les élections sont en cours. Dotée de 918 logements pour 2 080 habitants, la densité de la commune est de 305 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 139 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 158 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,51 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 50,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 456,69 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Bouray-sur-Juine manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Bouray-sur-Juine : facteurs et implications Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'analyse des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 56% au niveau de Bouray-sur-Juine (Essonne), contre une participation de 51,15% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bouray-sur-Juine À Bouray-sur-Juine, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien seraient de nature à modifier les choix que feront les habitants de Bouray-sur-Juine. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,19% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 75,77% au deuxième tour, ce qui représentait 1 210 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,89% au premier tour et seulement 50,28% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bouray-sur-Juine ?