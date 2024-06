En direct

19:17 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Mareil-Marly ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 4,32% à Mareil-Marly, contre 41,35% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mareil-Marly, le binôme Nupes avait en effet glané 16,48% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Mareil-Marly, entre les 41,35% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 44,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 45,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Mareil-Marly lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes sera très commenté. À Mareil-Marly, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 9,92% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 8,16% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Mareil-Marly penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Dans la ville de Mareil-Marly, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 8,16%, la présidente du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Éric Zemmour à respectivement 44,14% et 13,19% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 78,05% contre 21,95% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Mareil-Marly, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 45,91%, alors que le RN sera distancé à 5,46%. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Mareil-Marly il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux européennes sur place. Le protégé de Marine Le Pen achevait la campagne loin derrière, avec 9,92%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 41,35% et François-Xavier Bellamy avec 16,08%.

11:45 - Mareil-Marly : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de Mareil-Marly sur le résultat des élections européennes ? Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,75%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 47,86%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,97% et d'une population étrangère de 7,90% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,36% à Mareil-Marly, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Mareil-Marly Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Mareil-Marly, 55,25% des habitants n'avaient pas participé. L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 32,1% dans la commune de Mareil-Marly, à comparer avec une abstention de 39,88% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Mareil-Marly : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Mareil-Marly, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,56% au premier tour et seulement 40,45% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 17,68% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 15,01% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.