En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des voix de la Nupes à Chennevières-sur-Marne ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 24,96% à Chennevières-sur-Marne, contre 5,24% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Chennevières-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet glané 30,8% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Chennevières-sur-Marne, entre les 24,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,95% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,62% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Chennevières-sur-Marne lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Chennevières-sur-Marne fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,1% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Chennevières-sur-Marne ? Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 17,36% contre 28,95% pour Emmanuel Macron et 28,58% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 34% contre 66%. Au premier tour des élections législatives, Chennevières-sur-Marne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 30,80%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,49%. Chennevières-sur-Marne se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 53,51%.

12:45 - 24,96% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Chennevières-sur-Marne Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 24,96%, contre 19,1% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Chennevières-sur-Marne, un lien étroit Comment la population de Chennevières-sur-Marne peut-elle influencer les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 3458 hab/km² et 49,22% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 13,53% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (72,53%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 496 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,26% et d'une population immigrée de 22,93% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Chennevières-sur-Marne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,35% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Chennevières-sur-Marne : les enseignements Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention atteignait 54,71% des inscrits sur les listes électorales de Chennevières-sur-Marne, à comparer avec une abstention de 62,48% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Chennevières-sur-Marne : l'abstention en question L'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Chennevières-sur-Marne. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 10 715 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 31,95% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,64% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,33% au premier tour et seulement 58,85% au second tour. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient capables de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Chennevières-sur-Marne.