Résultat des européennes à Toussieu : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Toussieu avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,47%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 30,47% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,65% contre 55,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Toussieu un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,68% au premier tour, contre 39,67% pour le binôme Les Républicains. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 292 votants de Toussieu s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait glané ainsi 23,61% des voix contre Nathalie Loiseau à 20,05% et François-Xavier Bellamy à 16,65%.

11:45 - Élections européennes à Toussieu : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Toussieu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,73% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 49,1% de population active et une densité de population de 565 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,67%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,97%) et le nombre de résidences HLM (4,74% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Toussieu, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Toussieu Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h. L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 1 275 inscrits sur les listes électorales à Toussieu, 41,89% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 51,92% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Toussieu À Toussieu, le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères clés du scrutin européen. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 2 216 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 20,96% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 16,88% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.