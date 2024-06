En direct

19:08 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Mions ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,53% des suffrages dans la commune. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,46% à Mions, contre 21,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mions pour les candidats RN ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. On note que Mions compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,6% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Mions plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Mions avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,02%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 28,11% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,58% contre 57,42%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,96% au premier tour, contre 25,93% pour le binôme LREM. Sur la commune de Mions, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Mions, avec 26,6% des voix (1180 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,69% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 14,16%.

11:45 - Dynamique électorale à Mions : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections européennes, Mions regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 707 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 977 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 099 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,34 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 601 résidents étrangers, soit 4,39% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 9,47%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 657 euros par an. Mions manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Mions ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, 4 572 inscrits sur les listes électorales de Mions (Rhône) avaient pris part au scrutin (soit 49,73%). La participation était de 41,08% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Mions pour les élections européennes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Mions, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,62% au premier tour. Au deuxième tour, 55,45% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au deuxième tour de la présidentielle, 25,01% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,4% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.