En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Charenton-le-Pont ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Charenton-le-Pont, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,58% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,97% à Charenton-le-Pont, contre 31,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Charenton-le-Pont à l'issue des européennes ? À Charenton-le-Pont, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,88% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 8,93% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Charenton-le-Pont ? Avec 8,93%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Charenton-le-Pont au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,72% et 23,42% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 79,38% contre 20,62% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,17%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 36,02% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? À Charenton-le-Pont, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,46% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,76%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,55%.

11:45 - Dynamique électorale à Charenton-le-Pont : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Charenton-le-Pont fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 40,63% de cadres pour 29 445 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 3 474 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (55,82 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 2 509 résidents étrangers, Charenton-le-Pont se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 36,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 113,14 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Charenton-le-Pont, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières européennes à Charenton-le-Pont Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Charenton-le-Pont, 65,64% des votants avaient participé. Au cours des dernières années, les 29 628 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 54,41% des électeurs de Charenton-le-Pont avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,55% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Charenton-le-Pont pour les européennes À Charenton-le-Pont, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel des européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,91% au premier tour et seulement 54,34% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Charenton-le-Pont ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,64% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,65% au premier tour, soit 15 821 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.