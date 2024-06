À Saint-Mandé, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 7,56% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 5,67% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

Avec 5,67%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Mandé au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 40,8% et 17% des suffrages. Le deuxième round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 83,33% contre 16,67% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Saint-Mandé, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 42,73%, alors que le RN restera derrière à 4,76%. Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

A mi-chemin des européennes, Saint-Mandé fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 47,3% de cadres supérieurs pour 21 195 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 3 494 entreprises, Saint-Mandé offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,52 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,91 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 1 552 résidents étrangers, représentant 7,06% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,86%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 4270,3 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, Saint-Mandé incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.