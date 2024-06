En direct

19:15 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Saint-Georges-lès-Baillargeaux ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 6,99% à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, contre 25,71% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,17% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Saint-Georges-lès-Baillargeaux pour les candidats de Bardella ? Si en France, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Saint-Georges-lès-Baillargeaux plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,45% contre 36,8% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,66% contre 66,34%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,94% au premier tour, contre 30,34% pour le binôme La République en Marche. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - 25,71% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau gagnait à Saint-Georges-lès-Baillargeaux lors des européennes il y a cinq ans, avec 25,71%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,22% des bulletins.

11:45 - Saint-Georges-lès-Baillargeaux : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment les électeurs de Saint-Georges-lès-Baillargeaux peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 6,52% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 119 hab/km² et 47,94% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,12%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 796 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,74%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Georges-lès-Baillargeaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Saint-Georges-lès-Baillargeaux Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 47,65% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges-lès-Baillargeaux, contre une abstention de 55,33% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Georges-lès-Baillargeaux L'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Saint-Georges-lès-Baillargeaux. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 342 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,06% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,91% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,47% au premier tour et seulement 47,21% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles serait par exemple capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.