19:08 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi au Vésinet pour ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,97% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,2% au Vésinet, contre 42,9% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres au Vésinet avant les européennes Le score obtenu par le RN sera très commenté au niveau local pour cette élection du Parlement européen. Au Vésinet, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 8,31% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 7,14% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits du Vésinet plutôt pour Le Pen il y a deux ans La commune du Vésinet avait accordé à Marine Le Pen 7,14% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse avaient devancé la cheffe de file du RN avec respectivement 44,07% et 14,15% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 79,98% contre 20,02% pour Le Pen. Avec 4,63%, le RN sera distancé par la suite par les 42,95% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 42,9% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 au Vésinet Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Au Vésinet, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 42,9% des bulletins. La gagnante devançait la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,59%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,36%.

11:45 - Le Vésinet : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la ville du Vésinet, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,08% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 56,8%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,89% et d'une population immigrée de 13,33% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 9,0% au Vésinet, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Au Vésinet, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. Au Vésinet, 59,55% des habitants avaient participé. L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 7 781 inscrits sur les listes électorales au Vésinet, 64,21% avaient pris part au scrutin. La participation était de 54,7% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Vésinet : les européennes débutent Au Vésinet, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 241 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 17,88% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 20,68% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,66% au premier tour et seulement 42,59% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Vésinet cette année ? La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de ramener les habitants du Vésinet dans les bureaux de vote.