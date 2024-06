En direct

19:09 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Ormesson-sur-Marne ? Une autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,85% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,51% à Ormesson-sur-Marne, contre 29,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 29,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Ormesson-sur-Marne ? Les sondeurs annoncent une liste Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 28% à Ormesson-sur-Marne, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Ormesson-sur-Marne n'est pas la France et on remarque que le RN n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus risquées.

15:02 - Les inscrits d'Ormesson-sur-Marne penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Ormesson-sur-Marne lors du premier tour de la présidentielle, avec 35%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 19,92%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 34,58% contre 65,42%. Le RN n'a pas plus convaincu à Ormesson-sur-Marne un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,88% au premier tour, contre 30,62% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 67,00% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Ormesson-sur-Marne il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? À Ormesson-sur-Marne, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,08% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,56%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,4%.

11:45 - Élections européennes à Ormesson-sur-Marne : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Ormesson-sur-Marne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,43% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,19%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 323 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,21% et d'une population immigrée de 19,23% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,88% à Ormesson-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Européennes précédentes à Ormesson-sur-Marne : retour sur la participation électorale Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,02% des inscrits sur les listes électorales d'Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne). Le taux d'abstention était de 54,92% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Ormesson-sur-Marne : quel sera le taux de participation ? À Ormesson-sur-Marne, l'un des facteurs forts de ces européennes 2024 sera le niveau de participation. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient ramener les habitants d'Ormesson-sur-Marne dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 72,95% au second tour, soit 4 966 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,53% au premier tour. Au deuxième tour, 47,06% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Ormesson-sur-Marne pour les européennes ?