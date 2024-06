En direct

19:07 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Chevilly-Larue convoité La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chevilly-Larue, le binôme Nupes avait en effet enregistré 42,3% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 6,15% à Chevilly-Larue, contre 23,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Chevilly-Larue : 23,57% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,39% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,24% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN à Chevilly-Larue ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu localement pour ces européennes 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Chevilly-Larue fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,46% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,12% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Chevilly-Larue ? Les habitants de Chevilly-Larue avaient accordé à Marine Le Pen 14,12% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 37,25% et 25,39% des bulletins exprimés. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,87% contre 71,13%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,94%, alors que les candidats Nupes obtiendront 42,30% des voix. Chevilly-Larue optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,54%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Chevilly-Larue en 2019 ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? À Chevilly-Larue, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,57% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,46%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,46%.

11:45 - Chevilly-Larue : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Chevilly-Larue se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 20 326 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 746 entreprises, Chevilly-Larue se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (65,78 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 3 893 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 467 € par an. À Chevilly-Larue, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Chevilly-Larue : la mobilisation des habitants aux européennes Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des précédents scrutins européens, les 20 398 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation atteignait 44,68% des votants de Chevilly-Larue, à comparer avec un taux de participation de 37,39% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chevilly-Larue : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'étendue de la participation à Chevilly-Larue. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,26% au premier tour et seulement 57,1% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chevilly-Larue pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 28,88% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 35,97% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.