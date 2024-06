En direct

19:07 - Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Fresnes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Fresnes, le binôme Nupes avait en effet réuni 42,59% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,12% à Fresnes, contre 24,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Fresnes avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Fresnes semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Renaissance à Fresnes ? Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 11,28% contre 28,08% pour Emmanuel Macron et 36,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 24,96% contre 75,04%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 8,23%, alors que les candidats Nupes rassembleront 42,59% des voix. Fresnes choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 55,45%.

12:45 - À Fresnes, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Fresnes lors des européennes précédentes, avec 24,25% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 18,33% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 12,24%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Fresnes et leurs implications électorales A mi-chemin des européennes, Fresnes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28 780 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 632 entreprises, Fresnes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 42 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,81 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 4 431 résidents étrangers, soit 15,52% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,53%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 353 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Fresnes, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Fresnes ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. A l'occasion des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 54,5% dans la commune de Fresnes. Le taux d'abstention était de 61,68% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - La participation aux élections européennes à Fresnes La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Fresnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,76% au premier tour et seulement 54,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Fresnes ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 14 916 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 34,9% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 29,24% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.