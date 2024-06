En direct

19:12 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Rungis à la loupe Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,59% à Rungis, contre 29,22% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Rungis, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,07% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - À Rungis, un Rassemblement national favori ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour cette élection des députés européens, au niveau local, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Rungis semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Avec 14,33%, c'est un score trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Rungis au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,87% et 21,07% des voix. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 70,98% contre 29,02% pour Le Pen. Avec 10,79%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 30,06% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Rungis choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 64,29%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Rungis il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Rungis était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,61% des votes, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 16,64% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,22%, gagnante sur place.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Rungis : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Rungis, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,7% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (18,99%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 106 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,27% et d'une population immigrée de 12,32% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,46% à Rungis, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Rungis : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Lors des précédentes élections européennes, 56,18% des personnes aptes à voter à Rungis s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 48,12% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : la participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Rungis ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rungis ? Le conflit militaire entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien seraient notamment capables de ramener les électeurs de Rungis dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 20,42% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 25,29% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,24% au premier tour. Au second tour, 48,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Rungis cette année ?