En direct

19:07 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Thiais ? La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Thiais, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,71% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,44% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,47% à Thiais, contre 25,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 25,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,23% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Thiais lors des européennes ? Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Thiais semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes La commune de Thiais avait offert à Marine Le Pen 14,56% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la patronne du Rassemblement national avec 31,55% et 29,42% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 29,46% contre 70,54%. Avec 11,01%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 34,71% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Thiais, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un score de 16,63%, Bardella avait été surpassé au moment du verdict des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,36% des voix exprimées.

11:45 - Les défis socio-économiques de Thiais et leurs implications électorales À Thiais, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 18,53% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,81% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,46%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 7 879 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,27% et d'une population étrangère de 14,88% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Thiais mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,03% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Thiais ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 52,31% des personnes habilitées à participer à une élection à Thiais avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58,71% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Thiais, 72,2% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Thiais La participation constituera l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Thiais. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 17 376 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 25,24% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,69% au second tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,03% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. Le conflit entre la Palestine et Israël ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont notamment en mesure de ramener les habitants de Thiais dans les bureaux de vote.