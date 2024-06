En direct

19:06 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Choisy-le-Roi ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 7,3% à Choisy-le-Roi, contre 18,69% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Choisy-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 48,17% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Choisy-le-Roi avant les européennes Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Choisy-le-Roi fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,34% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Choisy-le-Roi plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 43,23% et Emmanuel Macron avec 22,19% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Choisy-le-Roi. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 11,77%. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 73,21% contre 26,79% pour Le Pen au second round dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,36%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 48,17% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Choisy-le-Roi en 2019 ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était largement battu aux européennes de l'époque sur place. La tête de liste arrivait troisième, avec 14,34%, derrière Nathalie Loiseau avec 18,69% et Yannick Jadot avec 17,21%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Choisy-le-Roi Au cœur de la campagne électorale européenne, Choisy-le-Roi se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 46 129 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 3 710 entreprises, Choisy-le-Roi offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,26 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Choisy-le-Roi incarne une communauté diversifiée, avec ses 9 493 résidents étrangers, soit 20,53% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,77%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 196 euros/an. À Choisy-le-Roi, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Choisy-le-Roi : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Choisy-le-Roi, 72,91% des habitants n'avaient pas participé. Au cours des précédents scrutins européens, les 46 336 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 54,75% des inscrits sur les listes électorales de Choisy-le-Roi. L'abstention était de 64,04% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Choisy-le-Roi À Choisy-le-Roi, le niveau de participation constituera l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024. L'inflation est notamment capable d'inciter les habitants de Choisy-le-Roi (94600) à s'intéresser plus fortement du scrutin. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,69% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 32,27% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,55% au premier tour et seulement 54,61% au second tour.