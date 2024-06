En direct

19:23 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Notre-Dame-de-Riez ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 19,56% à Notre-Dame-de-Riez, contre 4,76% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Notre-Dame-de-Riez, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,59% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,34% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Que vont choisir les votants de Notre-Dame-de-Riez ? Si à l'échelle nationale, les sondeurs annoncent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Notre-Dame-de-Riez ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Notre-Dame-de-Riez lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,19%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,58%. Et elle échouait aussi au second tour avec 49,16% contre 50,84%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,67% au premier tour, contre 28,75% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - À Notre-Dame-de-Riez, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Notre-Dame-de-Riez, avec 27,03% des électeurs (210 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,56% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 13,26%.

11:45 - Notre-Dame-de-Riez : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Notre-Dame-de-Riez peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,4%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (80,22%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 807 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,75%) et le nombre de résidences HLM (0,99% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Notre-Dame-de-Riez mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,56% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Notre-Dame-de-Riez, quelle abstention aux élections européennes ? L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,29% au niveau de Notre-Dame-de-Riez. Le taux d'abstention était de 56,74% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Notre-Dame-de-Riez, 69,41% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Notre-Dame-de-Riez : l'abstention en question À Notre-Dame-de-Riez, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau de participation. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Notre-Dame-de-Riez (85270). En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,1% des électeurs de la ville, contre une abstention de 20,88% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,03% au premier tour et seulement 55,12% au deuxième tour.