Résultat des européennes à Sérézin-du-Rhône : l'élection 2024 en direct

11:45 - Sérézin-du-Rhône et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Sérézin-du-Rhône, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 19,89% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 23,33% ont 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (86,67%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 042 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) et le nombre de résidences HLM (5,91% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Sérézin-du-Rhône mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,11% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.