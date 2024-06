En direct

19:08 - À Éragny, que vont choisir les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Éragny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,72% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,63% à Éragny, contre 22,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 22,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,34% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Éragny, une liste Bardella favorite ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Éragny semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Renaissance à Éragny ? Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 17,31% contre 27,65% pour Emmanuel Macron et 30,84% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 66,77% contre 33,23% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Éragny, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 29,72%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 15,75%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Éragny il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Éragny lors des précédentes élections européennes, avec 22,92% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 19,23% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,77%.

11:45 - Éragny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Éragny est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 18 468 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 261 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 034 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (80,0 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 2 105 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,73%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 977 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Éragny, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Éragny : la mobilisation des habitants aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 44,42% au sein d'Éragny, contre une participation de 37,64% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Éragny, 74,83% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Éragny : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères clés des européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation à Éragny. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 66,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 72,58% au premier tour, soit 8 151 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,09% au premier tour. Au deuxième tour, 41,61% des votants ont exercé leur droit de vote. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?