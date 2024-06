En direct

19:07 - À Herblay-sur-Seine, que vont choisir les électeurs de la gauche ? L'autre question de ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Herblay-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,29% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6% à Herblay-sur-Seine, contre 24,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Herblay-sur-Seine Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Herblay-sur-Seine semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la localité.

15:02 - Avantage Hayer à Herblay-sur-Seine ? Ce sont Emmanuel Macron avec 28,97% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,68% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Herblay-sur-Seine. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,11%. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 65,88% contre 34,12% pour Le Pen au second tour sur place. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,31%, alors que les candidats LREM réuniront 27,37% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Avec un score de 18,05%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 24,92% des suffrages exprimés.

11:45 - Herblay-sur-Seine : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La composition démographique et la situation socio-économique d'Herblay-sur-Seine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 2224 hab/km² et 49,28% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,77% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,61%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,68% et d'une population étrangère de 8,07% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,34% à Herblay-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Herblay-sur-Seine : un regard approfondi Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 49,6% dans la commune d'Herblay-sur-Seine, contre un taux de participation de 42,51% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Herblay-sur-Seine ? Le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères importants du scrutin européen à Herblay-sur-Seine. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,26% au premier tour. Au second tour, 46,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,3% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 75,99% au premier tour, c'est-à-dire 14 948 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.