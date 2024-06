En direct

19:09 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Corbas pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,12% des bulletins dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,08% à Corbas, contre 21,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Corbas avant les européennes ? Les intentions de vote annoncent une liste RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit le porter à 35% à Corbas, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Corbas n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Corbas plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Corbas lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,19%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,8%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 44,58% contre 55,42%. Le RN n'a pas plus convaincu à Corbas quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 28,23% au premier tour, contre 33,41% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de votes, avec 60,93% sur l'unique circonscription recouvrant Corbas.

12:45 - À Corbas, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 912 votants de Corbas avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 25,6% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,33% et Yannick Jadot à 14,76%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Corbas et leurs implications électorales Comment les électeurs de Corbas peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 930 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,44%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,35%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 3 508 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,22%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Corbas mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,65% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières européennes à Corbas L'étude des précédentes consultations politiques permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, pendant les européennes, le taux de participation atteignait 51,22% des inscrits sur les listes électorales de Corbas, à comparer avec un taux de participation de 42,64% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Corbas : l'abstention en question À Corbas, le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,23% au premier tour et seulement 56,19% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 25,64% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.