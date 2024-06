Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 5,02% à Saint-Priest, contre 21,17% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Priest, la Nupes avait en effet rassemblé 30,02% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une poussée à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Priest semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Priest

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 32,97% et Emmanuel Macron avec 24,07% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Saint-Priest. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 21,52%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 38,34% contre 61,66%. Avec 20,04%, le RN sera distancé par la suite par les 30,02% des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. Un résultat correspondant à la totalité des votants, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.