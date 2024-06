Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 7,08% à Feyzin, contre 17,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Feyzin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,12% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,47% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Feyzin, entre les 17,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,84% de LREM au premier tour des législatives…

Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. A noter : Feyzin fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,34% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Feyzin ?

Feyzin avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,5%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 31,01% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,6% contre 56,4%. Le RN ratait aussi la première marche à Feyzin quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 28,48% au premier tour, contre 28,84% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de voix, avec 51,44% sur la seule circonscription couvrant la commune.